Cargojet stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cargojet hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.47 CAD. Im letzten Jahr hatte Cargojet einen Gewinn von -0.210 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 275.8 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 238.2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch