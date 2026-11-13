Cargojet legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cargojet hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.580 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Cargojet im vergangenen Quartal 286.5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cargojet 219.9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch