Cargojet: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cargojet hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1.28 CAD. Im letzten Jahr hatte Cargojet einen Gewinn von 0.580 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 286.5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 219.9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch