Careview Communications: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Careview Communications lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz wurden 2.9 Millionen USD gegenüber 2.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch