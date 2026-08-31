Careplus Group Bhd Registered legte Quartalsergebnis vor

Careplus Group Bhd Registered hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Careplus Group Bhd Registered im vergangenen Quartal 28.8 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Careplus Group Bhd Registered 18.7 Millionen MYR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.010 MYR beziffert. Im Vorjahr waren -0.110 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.49 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 105.35 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 98.93 Millionen MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch