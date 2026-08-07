Carel Industries Az nominativa gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Carel Industries Az nominativa liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Carel Industries Az nominativa die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carel Industries Az nominativa 0.150 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 158.8 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 199.2 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch