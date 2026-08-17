CAREERLINK stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CAREERLINK hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 91.12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 54.56 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.31 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.37 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch