CareerIndex verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CareerIndex hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.34 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CareerIndex ein EPS von 6.29 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CareerIndex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.50 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch