CareerIndex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CareerIndex präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.39 JPY. Im Vorjahresviertel hatte CareerIndex 5.22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CareerIndex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch