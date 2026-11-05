Career Point stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Career Point gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13.99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5.59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 388.5 Millionen INR – ein Plus von 115.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Career Point 180.2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch