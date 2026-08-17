Career Point stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Career Point hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 7.32 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Career Point 5.93 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.17 Prozent auf 219.8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 194.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch