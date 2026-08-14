Career Point Edutech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Career Point Edutech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.44 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.20 Prozent auf 143.5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 145.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch