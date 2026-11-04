Career Point Edutech präsentierte Quartalsergebnisse

Career Point Edutech stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.88 INR. Im Vorjahresviertel waren 2.79 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65.41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 188.9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch