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12.11.2026 06:37:00
CAREER DESIGN CENTER hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
CAREER DESIGN CENTER stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 41.49 JPY. Im Vorjahresviertel waren 49.53 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.01 Prozent auf 4.50 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 215.00 JPY. Im Vorjahr hatte CAREER DESIGN CENTER 209.67 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 18.74 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte CAREER DESIGN CENTER 18.65 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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