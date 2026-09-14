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14.09.2026 06:37:00
CARE TWENTYONE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CARE TWENTYONE hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 32.77 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 19.30 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.30 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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