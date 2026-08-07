Care Service: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Care Service hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7.80 JPY gegenüber 0.300 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.27 Prozent auf 2.26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch