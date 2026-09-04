Care Property Invest SICAFI SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Care Property Invest SICAFI SA gab am 02.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.150 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 20.5 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch