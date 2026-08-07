Cardlytics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cardlytics hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.58 USD gegenüber -1.800 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41.69 Prozent zurück. Hier wurden 36.9 Millionen USD gegenüber 63.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch