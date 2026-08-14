Cardiol Therapeutics A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cardiol Therapeutics A äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 CAD gegenüber -0.100 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch