Cardinal Infrastructure Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cardinal Infrastructure Group A hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.26 USD. Im letzten Jahr hatte Cardinal Infrastructure Group A einen Gewinn von 0.540 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 226.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 106.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch