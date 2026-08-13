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13.08.2026 06:37:00
Cardinal Health stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cardinal Health lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 798.38 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Cardinal Health 382.90 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29.81 Prozent auf 89’709.06 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69’106.15 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 3368.07 ARS je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cardinal Health 2226.24 ARS je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 355’302.41 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 54.16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 230’470.23 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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