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13.08.2026 06:37:00
Cardinal Health: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cardinal Health äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 1.70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cardinal Health noch ein Gewinn pro Aktie von 1.00 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 63.67 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60.16 Milliarden USD in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7.23 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 6.45 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Cardinal Health mit einem Umsatz von insgesamt 254.23 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 222.58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14.22 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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