Cardinal Health: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cardinal Health hat am 12.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Cardinal Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.960 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 59.87 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 60.16 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 6.45 USD gegenüber 3.45 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 222.58 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1.87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 226.83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch