Cardiff Oncology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cardiff Oncology veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.210 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cardiff Oncology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 16.67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch