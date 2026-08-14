Cardiff Lexington stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cardiff Lexington präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cardiff Lexington -0.240 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2.2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 22.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch