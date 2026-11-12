Cardiff Lexington: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cardiff Lexington hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cardiff Lexington -0.210 USD je Aktie generiert.

Cardiff Lexington hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 37.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch