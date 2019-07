Cardiac Dimensions atteint 1 000 implants du système Carillon®, un traitement peu invasif pour l'insuffisance mitrale fonctionnelle

KIRKLAND, Washington, 1er juillet 2019 /PRNewswire/ -- Cardiac Dimensions®, un leader du développement de traitements innovants et peu invasifs pour l'insuffisance mitrale fonctionnelle (IMF) chez les patients souffrant d'insuffisances cardiaques, a annoncé aujourd'hui que le Mitral Contour System® a été implanté chez 1 000 patients aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Turquie et au Moyen-Orient. Le système Carillon est un dispositif de réparation de la valve mitrale par transcathéter du cœur droit conçu pour traiter la cause principale de l'IMF chez les patients présentant une insuffisance mitrale de grade 2+, 3+ et 4+.

« Nous sommes fiers de pouvoir vivre ce grand moment après avoir traité le 1000e patient avec le système Carillon dans un cas réel lors de la conférence de CSI Frankfurt 2019, évènement au cours duquel un grand public international a pu se faire une idée de la valeur unique et de la polyvalence de cette technologie », a déclaré le docteur Horst Sievert, directeur et fondateur du Centre cardiovasculaire de Francfort, à Francfort, en Allemagne. « La possibilité d'offrir aux patients un traitement non chirurgical d'intervention précoce pour l'insuffisance mitrale, tout en préservant les options de traitement futures, constitue un avantage énorme pour mes patients souffrant d'insuffisances cardiaques », ajoute-t-il.

« Ayant réalisé la 1000e implantation du système Carillon, ce tournant était très attendu pour notre société », a déclaré le PDG de Cardiac Dimensions, Gregory D. Casciaro. « Il n'y a pas si longtemps, l'intervention chirurgicale était la solution finale au traitement de l'IMF. Nous faisons désormais partie d'un nouveau paradigme de soins peu invasifs, capables de traiter l'IMF de manière sûre et efficace chez un large éventail de patients. Étant donné que le système Carillon préserve l'intégrité des feuillets de la valve mitrale, les patients peuvent être traités plus tôt dans le cycle hautement évolutif de la maladie », ajoute-t-il.

L'annonce par la société de la 1 000e implantation du système Carillon précède la publication très attendue des résultats positifs sur une année de son essai contrôlé, randomisé multicentrique et en aveugle intitulé REDUCE FMR (RÉDUIRE LA RMF). Ces résultats devraient paraître dans l'édition de juillet 2019 du Journal of American College of Cardiology: Heart Failure (Revue de la société américaine de cardiologie : les insuffisances cardiaques). Présentées lors d'une séance d'un essai clinique très récent à l'occasion de la conférence Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) de l'année dernière,1 les premières données viennent compléter le nombre grandissant de preuves qui démontrent l'efficacité et la sécurité constantes et durables du système Carillon.

« C'est une période passionnante pour moi et pour toute l'équipe », a déclaré le directeur financier, directeur de l'exploitation et employé de longue date de la société, Rick Wypych. « Nous sommes honorés et ravis de prendre part à ce voyage si important, dont l'objectif est de développer un traitement de première ligne de l'IMF », ajoute-t-il. « L'année 2019 s'annonce comme une année capitale pour Cardiac Dimensions avec la présentation de nouvelles données positives aux conférences DGK et TVT, l'approbation par la FDA du protocole mis à jour de l'essai clinique CARILLON et la mise en œuvre du code de remboursement allemand DRG. Nous sommes ravis de voir les patients continuer à bénéficier de cette technologie phare », rajoute-t-il.

À propos du Carillon Mitral Contour System

Le système Carillon offre une approche simple pour la réparation de la valvule mitrale par transcathéter (VMT) du cœur droit, conçue pour remodeler l'anatomie et la fonction de l'appareil mitral à partir du sinus coronaire. Les ancres distales et proximales, reliées par un ruban de profilage, utilisent l'anatomie veineuse du cœur pour serrer l'appareil mitral sans compromettre la valvule ni les futures options de traitement.2,3 Le système Carillon est conçu pour traiter la principale cause de l'insuffisance mitrale fonctionnelle (IMF) chez les patients présentant une insuffisance mitrale des grades 2+, 3+ et 4+. En effet, il s'agit du premier et seul dispositif ayant démontré une réduction du volume de la régurgitation et un remodelage ventriculaire gauche favorable dans un essai clinique à l'aveugle, randomisé et contrôlé par un placebo de thérapie de valve percutanée.1

Le système Carillon est marqué CE (0344) et a été implanté chez 1000 patients en Europe, en Australie, en Turquie et au Moyen-Orient. Le système Carillon est approuvé pour une utilisation expérimentale aux États-Unis.

À propos de Cardiac Dimensions, Inc.

Cardiac Dimensions est un leader du développement de traitements innovants et peu invasifs destinés à traiter l'insuffisance cardiaque et les maladies cardiovasculaires associées. En tant que société à capitaux privés, Cardiac Dimensions, Inc. est financée par Aperture Venture Partners, Arboretum Ventures, Difference Capital, HostPlus, Life Sciences Partners, Lumira Ventures et M.H. Le siège de Carnegie & Co. Cardiac Dimensions est situé à Kirkland, dans l'État de Washington, et la société développe des activités aux États-Unis, en Australie et en Allemagne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.superturbo.net.

