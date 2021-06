Cardhu hisse le drapeau pour célébrer sa transformation

La maison Johnnie Walker dans le Speyside ouvre ses portes avant l'inauguration de Johnnie Walker Princes Street à Édimbourg. Diageo a investi 185 millions de livres

LONDRES, 17 juin 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Diageo réitère son engagement dans le tourisme du whisky en Écosse avec l'ouverture de la distillerie Cardhu réimaginée dans le Speyside. Tous les chemins mènent maintenant à l'expérience de whisky de Johnnie Walker Princes Street à Édimbourg, l'attraction centrale de la stratégie visionnaire de la société pour le tourisme du whisky en Écosse. Elle sera lancée cet été.

Le drapeau distinctif utilisé par Helen Cumming, membre de la famille fondatrice de Cardhu (l'une des femmes pionnières les plus célèbres dans le secteur du whisky) pour avertir les distillateurs clandestins de l'approche de l'« excise man » (celui qui collecte l'excise) dans les années 1800, flotte à nouveau fièrement au-dessus de la distillerie.

Il s'agit de la dernière étape d'un voyage à travers les distilleries de Johnnie Walker aux quatre coins de l'Écosse telles que celle de Glenkinchie dans les Lowlands et la distillerie Highland de Clynelish, qui ont ouvert leurs portes au public après avoir été transformées en destinations touristiques de premier plan.

La nouvelle expérience touristique célèbre les 200 ans d'histoire de la distillerie et son héritage en tant qu'élément central de l'histoire de Johnnie Walker. La distillerie a été vendue par la famille Cummings à Johnnie Walker and Sons en 1893 et est devenue partie intégrante de la réussite de Johnnie Walker au cours des décennies suivantes. L'espace ultramoderne comprend une expérience de narration immersive repensée avec une salle de projection, une cuisine dédiée à la dégustation de whisky et des visites guidées actualisées sur le whisky.

Cristina Diezhandino, directrice du marketing de Diageo, a déclaré : « Nous sommes ravis de hisser le drapeau à Cardhu pour marquer l'ouverture de notre nouvelle expérience touristique, comme l'a fait notre pionnière de la distillation, Helen Cumming, il y a deux siècles. Lorsqu'Helen a hissé son drapeau, c'était pour avertir ses voisins et la communauté locale, mais aujourd'hui, nous le hissons comme un symbole de confiance et d'ambition pour l'avenir du scotch et du tourisme dans le Speyside et dans toute l'Écosse.

« Cardhu est un whisky spécial, une distillerie spéciale avec une histoire et un patrimoine particulier. Notre investissement offre une expérience passionnante et engageante qui surprendra et ravira les visiteurs, qu'il s'agisse des vacanciers locaux originaires du Royaume-Uni ou des touristes du monde entier, lorsque nous pourrons à nouveau voyager. »

Cardhu est la troisième des distilleries des quatre coins de l'Écosse de Johnnie Walker. Ces distilleries de single malt représentent les quatre régions écossaises productrices de whisky et contribuent à la fabrication du premier scotch au monde. Elles vont être transformées dans le cadre de l'investissement de Diageo dans le scotch. Après l'inauguration de l'expérience Johnnie Walker Princes Street plus tard cet été, la distillerie Caol Ila sur Islay sera la prochaine à rouvrir en 2022 après sa transformation, pour compléter l'histoire des « quatre coins ». Plus récemment, la distillerie « fantôme » emblématique de Brora a également été rénovée après 38 ans et produit à nouveau du whisky dans le cadre de l'investissement de Diageo.

Ewan Andrew, président des achats et de la chaîne d'approvisionnement mondiale, a déclaré : « Cardhu constitue la dernière étape de notre programme d'investissement de 185 millions de livres visant à transformer le tourisme du scotch et à créer des expériences de classe mondiale pour les visiteurs de nos distilleries et de Johnnie Walker Princes Street, qui ouvrira ses portes cet été.

« Toutes les personnes impliquées dans ce projet sont extrêmement fières des attractions touristiques que nous créons et de la contribution qu'elles apporteront à la relance économique de l'Écosse. Il ne s'agit pas seulement d'un investissement dans le tourisme du scotch, mais d'un investissement dans la croissance économique de ce produit en attirant de nouvelles générations de consommateurs de whisky, chez nous et dans le monde entier »

À Cardhu, les visiteurs seront invités à découvrir l'incroyable histoire de la distillerie dans la nouvelle salle de l'histoire de la marque. Ils pourront regarder une animation captivante racontant les origines du whisky, réalisée par le studio de production écossais Eyebolls. Le film projeté racontera les débuts de la distillerie et comment l'histoire d'Helen Cumming agitant le désormais emblématique drapeau rouge pour avertir ses collègues distillateurs de l'arrivée de collecteurs d'impôts est devenue l'une des histoires les plus célèbres en rapport avec le whisky.

Les visiteurs pourront également découvrir le processus de distillation et de maturation du whisky Signature de Cardhu, qui regorge de notes de fruits du verger et d'herbe fraîchement coupée, en participant à des visites et des expériences interactives actualisées. Ils pourront également déguster un verre ou un délicieux highball dans le nouveau restaurant moderne dédié à la dégustation des produits de la marque.

La distillerie Cardhu accueillera dans un premier temps les visiteurs britanniques conformément aux dernières directives en matière de sécurité et envisagera à d'accueillir les touristes internationaux lorsque le gouvernement écossais jugera que le voyage est sans danger.

Diageo a travaillé en étroite collaboration avec Euan's Guide, une organisation caritative écossaise qui s'efforce d'améliorer l'accessibilité de toutes les attractions touristiques, afin de rendre la maison de la marque plus accessible aux visiteurs. Diageo a également introduit de nouvelles mesures de durabilité dans le cadre de sa transformation afin de contribuer à la réalisation de son ambitieux plan d'action « Society 2030: Spirit of Progress », qui vise notamment à réduire la pollution lumineuse globale, à préserver l'eau grâce à des systèmes d'aménagement paysager et de mise en œuvre des sites, ainsi qu'à sauvegarder les pollinisateurs et la faune locale grâce à un nouveau programme de protection de la biodiversité.

Récemment, les maisons Johnnie Walker, Glenkinchie et Clynelish, situées dans les Lowlands et les Highlands, ont reçu le prix le plus prestigieux d'Écosse, le Green Tourism Gold, et Cardhu ouvrira ses portes en tant que site accrédité Green Tourism Gold. Le programme de certification de Green Tourism fournit un cadre pour parvenir à une activité touristique durable et reconnaît l'engagement des entreprises qui travaillent activement à devenir plus vertes. Le prix reconnaît les efforts de chaque distillerie en matière d'exploitation écologique, allant de l'absence de déchets à enfouir jusqu'à la durabilité du processus de distillation et les normes élevées d'économie et de gestion de l'eau.

Pour plus d'informations et pour réserver une visite à la distillerie Cardhu, veuillez consulter le site https://www.malts.com/en-row/distilleries

