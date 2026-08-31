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31.08.2026 06:37:00
Cardeon Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Cardeon Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz lag bei 0.5 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 70.0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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