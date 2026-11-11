Carchs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Carchs hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Carchs hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2.41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.09 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Carchs im vergangenen Quartal 5.16 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carchs 5.08 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch