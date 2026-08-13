Carchs hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Carchs hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6.20 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8.200 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4.66 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carchs 4.20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch