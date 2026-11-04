Carborundum Universal verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Carborundum Universal hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.66 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.94 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.17 Prozent auf 14.69 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch