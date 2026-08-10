Carborundum Universal: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Carborundum Universal präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 4.04 INR gegenüber 3.28 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carborundum Universal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.27 Milliarden INR im Vergleich zu 12.19 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch