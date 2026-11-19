Carbon Studio veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.09 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Carbon Studio ein Ergebnis je Aktie von -0.220 PLN vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carbon Studio in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.8 Millionen PLN im Vergleich zu 0.7 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch