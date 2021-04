Carbon Mapper lance un programme de satellite pour repérer les émetteurs importants de méthane et de dioxyde de carbone

L'État de Californie, NASA JPL et Planet font équipe avec l'Université de l'Arizona, ASU, RMI, High Tide Foundation et Bloomberg Philanthropies dans une coalition unique pour lutter contre le changement climatique

SAN FRANCISCO, 16 avril 2021 /PRNewswire/ -- Carbon Mapper , une nouvelle organisation sans but lucratif, et ses partenaires - l'État de Californie, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA (NASA JPL), Planet, l'Université de l'Arizona, l'Arizona State University (ASU), la High Tide Foundation et RMI - ont annoncé aujourd'hui un programme novateur visant à améliorer la compréhension des émissions mondiales de méthane et de dioxyde de carbone (CO 2 ) et d'en accélérer la réduction. De plus, le consortium Carbon Mapper a annoncé son plan de déploiement d'une constellation de satellites hyperspectraux révolutionnaires capables de localiser, de quantifier et de suivre les émissions ponctuelles de méthane et de CO 2 .

« Cette décennie représente un moment décisif pour l'humanité de faire des progrès essentiels dans la lutte contre les changements climatiques, a déclaré Riley Duren, PDG de Carbon Mapper et chercheur scientifique à l'Université de l'Arizona. Notre mission est d'aider à combler les lacunes de l'écosystème mondial émergent des systèmes de surveillance du méthane et du CO 2 en fournissant des données pertinentes, exploitables et accessibles pour les prises de décision fondées sur la science. »

« Le consortium Carbon Mapper est un partenariat multipartite inédit où chaque acteur est un expert dans son domaine, ce qui nous permet de faire plus que ce que nous ne pouvons faire seuls, a expliqué Robbie Schingler, co-fondateur et directeur de la stratégie de Planet. Planet est fière d'être le partenaire commercial et technologique qui fournit les données nécessaires à l'action climatique tout en incitant l'humanité à se diriger vers une économie mondiale plus efficace et durable. »

Alors que l'opportunité de limiter le réchauffement climatique se réduit, il est urgent de déployer de nouvelles technologies capables de mesurer rapidement et précisément les émissions de gaz à effet de serre à travers le monde. Les approches actuelles permettant de mesurer les émissions de méthane et de CO2 à l'échelle de chaque installation, en particulier les activités intermittentes, présentent des difficultés, notamment en termes de transparence, de précision, d'évolutivité et de coût. En résumé, si vous ne pouvez pas les mesurer, vous ne pouvez pas les gérer.

« Ces satellites maison changent la donne. Ils apportent à la Californie un outil puissant et à la pointe de la technologie capable de nous aider à réduire les émissions de méthane super-polluant, à l'intérieur de nos propres frontières et partout dans le monde. C'est exactement le genre de solution dynamique et avant-gardiste dont nous avons besoin maintenant pour faire face à la crise existentielle du changement climatique », a affirmé Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie.

« Carbon Mapper aidera à surmonter ces obstacles technologiques et permettra d'accélérer le mouvement en rendant publiquement visibles les sources de méthane et de CO 2 à émissions élevées, et ce, de façon rapide et continue, au niveau des installations. Les données recueillies par la constellation de satellites Carbon Mapper permettront de mesurer de façon plus complète, précise et rapide les émissions ponctuelles de méthane et de CO 2 ainsi que plus de 25 autres indicateurs environnementaux.

« Ce qui rend Carbon Mapper unique, c'est sa capacité à accroître considérablement la transparence des émissions de méthane et de CO 2 pour les décideurs et la société civile, a déclaré Deborah Gordon, directrice de recherche chez RMI. RMI peut utiliser Carbon Mapper pour aider à certifier le gaz naturel à faible teneur en méthane et rendre les émissions visibles pour accélérer l'action à l'échelle mondiale. »

Carbon Mapper, en collaboration avec ses partenaires publics et privés, développe la constellation de satellites en trois phases. La phase initiale de l'étude est terminée et a inclus deux ans de développement d'ingénierie préliminaire et de fabrication. La phase 1 est en cours et comprend le développement des deux premiers satellites par Planet et NASA JPL, dont le lancement est prévu en 2023, des plateformes de traitement de données connexes et des projets pilotes coopératifs en cours sur la réduction du méthane, qui utilisent des aéronefs en Californie et dans d'autres États américains. La phase 2, qui est en cours de développement, comprendra l'expansion à une constellation multisatellite opérationnelle à compter de 2025.

Carbon Mapper, en partenariat avec le California's Air Resources Board (CARB), met également en place un portail public pour rendre les données accessibles à l'industrie, aux gouvernements et aux citoyens afin d'améliorer la comptabilisation des gaz à effet de serre, d'accélérer la réparation des fuites, de soutenir l'intervention en cas de catastrophe et d'améliorer la résilience environnementale.

« Ces satellites aideront la Californie à identifier et à réduire les émissions de méthane provenant de sources industrielles et énergétiques, et fourniront également des données précieuses pour nous aider à gérer nos terres naturelles et agricoles en vue de la résilience climatique, a déclaré Richard Corey, directeur général du CARB. Le CARB a hâte de mettre à disposition une plateforme publique pour les données sur les gaz à effet de serre et de voir comment les données sur l'utilisation des terres peuvent éclairer les décisions en matière de gestion des forêts, prévention des incendies et qualité de l'eau. »

« High Tide a mené l'effort de financement de Carbon Mapper visant à accélérer la réduction à faible coût des gaz à effet de serre, en créant un modèle de partenariat novateur pour identifier les fuites dangereuses de méthane (CH 4 ) et de dioxyde de carbone (CO 2 ). Carbon Mapper occupe une position unique pour tirer le meilleur parti des dons philanthropiques », a affirmé Richard Lawrence, fondateur et directeur de la High Tide Foundation.

Soutenue par la philanthropie, Carbon Mapper réunit une coalition unique d'acteurs des secteurs public et privé dont la combinaison d'expertise et de ressources permet de déployer un service d'aide à la décision scientifique, durable et opérationnelle qui a un impact maximal.

NASA JPL apportera la charge utile du spectromètre d'imagerie hyperspectrale pour le premier satellite Carbon Mapper, en s'appuyant sur une technologie de télédétection de pointe héritée de nombreuses années d'expérience dans les avions et les vaisseaux spatiaux. JPL fournira également une assistance technique au développement de la charge utile de Planet pour les satellites supplémentaires. Ces spectromètres offrent une sensibilité, une résolution et une polyvalence inégalées.

apportera la charge utile du spectromètre d'imagerie hyperspectrale pour le premier satellite Carbon Mapper, en s'appuyant sur une technologie de télédétection de pointe héritée de nombreuses années d'expérience dans les avions et les vaisseaux spatiaux. JPL fournira également une assistance technique au développement de la charge utile de Planet pour les satellites supplémentaires. Ces spectromètres offrent une sensibilité, une résolution et une polyvalence inégalées. Planet , opérateur de la plus grande flotte de satellites d'imagerie terrestre de l'histoire, concevra et construira les satellites, en profitant du capteur d'imagerie hyperspectrale de NASA JPL, et exploitera la flotte avec son architecture de système de missions existante. Planet contribuera également à la révision rapide des satellites, des données et des technologies d'analyse pour détecter et localiser les émissions de méthane pour les gouvernements, les institutions privées et publiques, les citoyens, les exploitants d'installations, etc. La capacité de Planet à commercialiser des produits de données est essentielle au développement et à la continuité de la constellation multisatellite.

, opérateur de la plus grande flotte de satellites d'imagerie terrestre de l'histoire, concevra et construira les satellites, en profitant du capteur d'imagerie hyperspectrale de NASA JPL, et exploitera la flotte avec son architecture de système de missions existante. Planet contribuera également à la révision rapide des satellites, des données et des technologies d'analyse pour détecter et localiser les émissions de méthane pour les gouvernements, les institutions privées et publiques, les citoyens, les exploitants d'installations, etc. La capacité de Planet à commercialiser des produits de données est essentielle au développement et à la continuité de la constellation multisatellite. Le California Air Resources Board (CARB) détient le leadership stratégique et une approche pionnière pour comprendre et prendre des mesures visant à réduire les polluants climatiques et l'exposition dans les collectivités touchées par la pollution atmosphérique. Le CARB travaille déjà avec l'Université de l' Arizona , JPL et l'ASU pour utiliser des prototypes aéroportés de Carbon Mapper afin de montrer la réduction des émissions et l'amélioration de la comptabilité avec les exploitants d'installations de la Californie.

(CARB) détient le leadership stratégique et une approche pionnière pour comprendre et prendre des mesures visant à réduire les polluants climatiques et l'exposition dans les collectivités touchées par la pollution atmosphérique. Le CARB travaille déjà avec l'Université de l' , JPL et l'ASU pour utiliser des prototypes aéroportés de Carbon Mapper afin de montrer la réduction des émissions et l'amélioration de la comptabilité avec les exploitants d'installations de la Californie. High Tide Foundation a mené un important investissement philanthropique dans Carbon Mapper, grâce auquel elle cherche à atteindre son objectif : avoir un impact mesurable et significatif sur l'atténuation des changements climatiques.

a mené un important investissement philanthropique dans Carbon Mapper, grâce auquel elle cherche à atteindre son objectif : avoir un impact mesurable et significatif sur l'atténuation des changements climatiques. L'Université de l' Arizona dirige d'un point de vue scientifique la diffusion de données sur les émissions de méthane et de CO 2 , notamment en développant de nouveaux algorithmes et architectures analytiques et en les testant dans le cadre d'un programme de recherche aéroporté en cours. L'université fournit également du personnel clé et d'autres ressources à l'organisation sans but lucratif Carbon Mapper.

dirige d'un point de vue scientifique la diffusion de données sur les émissions de méthane et de CO , notamment en développant de nouveaux algorithmes et architectures analytiques et en les testant dans le cadre d'un programme de recherche aéroporté en cours. L'université fournit également du personnel clé et d'autres ressources à l'organisation sans but lucratif Carbon Mapper. Arizona State University (ASU) dirige d'un point de vue scientifique la diffusion des données autres que le méthane et le CO 2 et soutient les efforts de Planet pour développer de nouveaux indicateurs environnementaux sur terre et dans les océans. Le Global Airborne Observatory de l'ASU est également essentiel pour le prototypage aéroporté et les campagnes de terrain de Carbon Mapper.

dirige d'un point de vue scientifique la diffusion des données autres que le méthane et le CO et soutient les efforts de Planet pour développer de nouveaux indicateurs environnementaux sur terre et dans les océans. Le Global Airborne Observatory de l'ASU est également essentiel pour le prototypage aéroporté et les campagnes de terrain de Carbon Mapper. RMI aide à orienter les applications de cas d'utilisation du méthane pour Carbon Mapper, le ciblage par observation satellitaire, les possibilités d'atténuation de l'industrie et l'élaboration de politiques dans le cadre de son initiative de solutions pétrolières et gazières .

aide à orienter les applications de cas d'utilisation du méthane pour Carbon Mapper, le ciblage par observation satellitaire, les possibilités d'atténuation de l'industrie et l'élaboration de politiques dans le cadre de son . Bloomberg Philanthropies , l'un des premiers bailleurs de fonds de Satellites for Climate Action, estime que l'accès à des données précises représente l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour lutter contre la crise climatique. Ce partenariat s'appuie sur le portefeuille environnemental de Bloomberg Philanthropies, qui apporte depuis longtemps des données et des solutions transparentes à la lutte contre le changement climatique, y compris des initiatives telles que le Bloomberg Global Coal Countdown .

« Les émissions de méthane sont l'une des principales causes du changement climatique dans le monde, mais nous avons besoin de plus de données pour identifier les moyens les plus efficaces pour les réduire, a déclaré Michael R. Bloomberg, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'ambition et les solutions climatiques, fondateur de Bloomberg LP et de Bloomberg Philanthropies, et 108e maire de New York. Comme j'aime le dire, si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le gérer – et Carbon Mapper sera un outil précieux pour nous aider à faire les deux. »

Carbon Mapper s'apprête à contribuer à la communauté croissante d'organisations en offrant des conseils scientifiques aux décideurs à tous les niveaux de la société et s'appuie sur Satellites for Climate Action , une initiative lancée en 2019 pour rassembler les gouvernements, les philanthropes, les groupes environnementaux et les entreprises technologiques afin d'utiliser les technologies satellitaires pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre et transformer les données satellitaires en informations exploitables.

Carbon Mapper est financé par un groupe de philanthropes de premier plan : High Tide Foundation, Grantham Foundation for Protection of the Environment, Bloomberg Philanthropies, Zegar Family Foundation, d'autres donateurs philanthropiques et l'Université de l'Arizona.

Pour en savoir plus sur Carbon Mapper, visitez carbonmapper.org. Pour en savoir plus sur les constellations de satellites, les données et les plateformes de Planet, consultez www.planet.com/carbonmapper .

À propos de Carbon Mapper

Carbon Mapper, Inc., est une organisation sans but lucratif (501c3) dont la mission est de promouvoir et de soutenir l'adoption de biens publics numériques qui facilitent les actions rapides susceptibles de limiter les impacts humains sur le climat et les écosystèmes de la terre.

Contact presse : Riley Duren

rduren@arizona.edu

À propos de Planet

Planet est le premier fournisseur mondial d'images satellites quotidiennes et de solutions géospatiales. Planet a pour mission de diffuser chaque jour des images du monde et de rendre le changement visible, accessible et exploitable. Fondée en 2010 par trois scientifiques de la NASA, Planet conçoit, construit et exploite la plus grande flotte de satellites d'observation de la terre, en capturant et en compilant les données de plus de 3 millions d'images par jour. Planet fournit des données essentielles, des informations avancées et des solutions logicielles à plus de 600 clients, composés des principales entreprises agricoles, forestières, du renseignement, de l'éducation et de la finance et des agences gouvernementales, permettant aux utilisateurs de bénéficier simplement et efficacement de la valeur unique de l'imagerie satellitaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.planet.com et suivez-nous sur Twitter (@planetlabs).

Contact presse : Claire Bentley Dale