Carbios gibt Veröffentlichung zu seiner enzymatischen Recyclingtechnologie in renommierter wissenschaftlichen Publikation Nature bekannt

CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris:ALCRB), ein Anbieter wegweisender bio-industrieller Lösungen, die den Lebenszyklus von Kunststoff und Textilpolymeren neu erfinden, gibt die Veröffentlichung eines Artikels im angesehenen wissenschaftlichen Magazin Nature unter dem Titel "An engineered PET-depolymerase to break down and recycle plastic bottles” ("Eine technische PET-Depolymerase zum Abbau und Recycling von Plastikflaschen") bekannt. Der Artikel wurde von Carbios-Forschern sowie dem renommierten akademischen Partner des Unternehmens, dem Toulouse Biotechnology Institute1 (TBI), mitverfasst.

Der Artikel beschreibt die Entwicklung eines neuartigen Enzyms, das alle Polyethylenterephthalat (PET)-Kunststoffabfälle biologisch depolymerisieren kann, gefolgt von einem äusserst effizienten Recycling zu neuen Flaschen. PET ist das am weitesten verbreitete thermoplastische Polymer und wird zur Herstellung von Flaschen, Polyesterfasern für Bekleidung, Lebensmittelbehältern und verschiedenen thermogeformten Verpackungen und Komponenten verwendet. Das Recyclingverfahren von Carbios, das erste seiner Art, leitet den Übergang in die Kreislaufwirtschaft ein und kann dazu beitragen, dass weniger Plastikabfälle unsere Ozeane und unseren Planeten belasten. Diese innovative Technologie schafft auch die Voraussetzungen für das Recycling von PET-Fasern – eine weitere grosse Herausforderung auf dem Weg in eine saubere und geschützte Umwelt für künftige Generationen.

Prof. Alain Marty, Chief Scientific Officer bei Carbios und Mitautor des Nature-Artikels, erklärt: "Ich bin sehr erfreut, dass Nature, eine der namhaftesten Wissenschaftsmagazine der Welt, die Qualität der von Carbios- und TBI-Laborwissenschaftlern geleiteten Forschung zur Entwicklung eines PET-Recycling-Enzyms und eines revolutionären Verfahrens bestätigt hat. Die erzielten Ergebnisse bestätigen das industrielle und kommerzielle Potenzial des proprietären Verfahrens, das im Jahr 2021 in unserer Demonstrationsanlage im Herzen der französischen Chemieindustrie in der Nähe von Lyon getestet werden soll."

Sophie Duquesne, INRAE-Forscherin, kommentiert: "Für jeden Forscher ist es eine Ehre, wenn seine Arbeit von der renommierten Zeitschrift Nature Anerkennung erhält. Ich bin stolz auf die Arbeit der Forscher von TBI und Carbios, deren gemeinsame Anstrengungen zur Entwicklung einer nachhaltigen Lösung für die Ablösung von Kunststoffen geführt haben."

Dr. Saleh Jabarin, Distinguished Professor an der Universität Toledo, Ohio, und Mitglied des wissenschaftlichen Ausschusses von Carbios, sagt: "Das ist ein echter Durchbruch bei Recycling und Herstellung von PET. Dank der von Carbios entwickelten innovativen Technologie wird die PET-Industrie tatsächlich zirkulär werden – und das genau ist das Ziel aller Akteure dieser Branche, insbesondere von Markeninhabern, PET-Herstellern und unserer Zivilisation insgesamt."

Bertrand Piccard, Gründer und Präsident der Stiftung Solar Impulse, ergänzt: "Ich freue mich sehr, dass die Wissenschafts-Community eine der Lösungen, die von der Solar Impulse Foundation als finanziell rentable Lösung zum Schutz der Umwelt bezeichnet wird, anerkennt. Der Einsatz einer solchen Technologie ist ebenso logisch wie ökologisch!"

Nature, das Wissenschaftsmagazin mit dem höchsten Impact-Faktor, erkennt die bahnbrechende Qualität des Enzym-Engineering von Carbios und TBI an, das den Weg zu einem nachhaltigen Umgang von Kunststoffabfällen ebnet. "Carbios ist das erste Unternehmen, das die beiden wissenschaftlichen Welten der Enzymologie und der Kunststoffe erfolgreich kombiniert", so Dr. Philippe Pouletty, CEO bei Truffle Capital und Mitbegründer von Carbios.

Dank der langjährigen Erfahrung eines weltweit anerkannten Teams ist es Carbios und TBI gelungen, die Abbaurate von PET-Abfällen innerhalb von 10 Stunden auf 90 % zu erhöhen – eine signifikante Verbesserung gegenüber der anfänglichen Abbaurate von 1 % nach mehreren Wochen. Dieser Paradigmenwechsel in der Frage, wie effektiv PET recycelt werden kann, ermöglicht eine künftige Kreislaufwirtschaftstechnologie, die auf alle PET-Abfälle anwendbar ist. Carbios ist stolz darauf, dieser Technologie zum Durchbruch zu verhelfen.

