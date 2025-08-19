Carasso Motors gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Carasso Motors äusserte sich am 17.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1.26 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.680 ILS je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Carasso Motors mit einem Umsatz von insgesamt 2.20 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.39 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 57.92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch