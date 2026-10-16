Carasent (publ) Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Carasent (publ) Registered hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.15 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.200 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 108.2 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31.58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carasent (publ) Registered einen Umsatz von 82.2 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch