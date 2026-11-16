Carabao Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Carabao Group äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.21 USD, nach 0.190 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 180.7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 170.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch