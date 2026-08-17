Carabao Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Carabao Group gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Carabao Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.74 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.800 THB je Aktie gewesen.

Carabao Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.83 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.58 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch