Carabao Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Carabao Group liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Carabao Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.69 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.620 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Carabao Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.01 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.50 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch