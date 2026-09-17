Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer gab am 15.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.81 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer -1.770 PLN je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.6 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 18.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.0 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch