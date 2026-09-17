|
17.09.2026 06:37:00
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer gab am 15.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.81 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Bearer -1.770 PLN je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.6 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 18.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.0 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.