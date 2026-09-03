Captor Capital vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Captor Capital hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Captor Capital ein EPS von -0.250 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch