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07.08.2026 06:37:00
Captor Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Captor Capital präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.54 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6.660 CAD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1.830 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Captor Capital ein EPS von 2.21 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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