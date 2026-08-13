Captii: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Captii lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 4.1 Millionen SGD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.3 Millionen SGD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch