Captain Polyplast verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Captain Polyplast hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.75 INR, nach 0.710 INR im Vorjahresvergleich.

Captain Polyplast hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.06 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 797.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch