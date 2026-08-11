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11.08.2026 06:37:00
Captain Polyplast gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Captain Polyplast hat am 08.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Captain Polyplast hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.78 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.730 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 811.7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 697.4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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