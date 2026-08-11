Captain Pipes stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Captain Pipes hat am 08.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.07 Prozent auf 236.8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 209.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch