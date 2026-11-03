Captain Pipes stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Captain Pipes veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.07 INR. Im letzten Jahr hatte Captain Pipes einen Gewinn von 0.090 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 185.2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch