Capstone Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Capstone Therapeutics hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 67.16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch